Muğla'nın Dalaman ilçesinde belediyeye ait asfalt kaplama aracı, Elcik Mahallesi Gökseki mevkisinde seyir halindeyken çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, alevlerin ormanlık alana ve yakınlardaki evlere sıçramaması olası bir faciayı önledi.

MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi bünyesinde yaklaşık bir yıl önce sıfır olarak araç filosuna kazandırılan 48 AYS 720 plakalı asfalt kaplama aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Patlama sesiyle birlikte çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri ile Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yakındaki ormanlık alan ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Alevler, müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

BAŞKAN DURMUŞ: 'TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

Yangın haberinin ardından olay yerine gelen Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, ekiplerden bilgi aldı. Durmuş, aracın mıcır yükleme sırasında bir anda alev aldığını belirterek, personelin telefonlarını bile alamadan araçtan uzaklaşmak zorunda kaldığını söyledi. Başkan Durmuş, aracın geçen yıl sıfır alındığını hatırlatarak, 'Bugün üzücü bir olayla aracımız kullanılamaz hale geldi ve hurdaya ayrıldı. Tek sevindirici tarafı alevlerin ormana ve evlere sıçramaması. Hiçbir can kaybının olmaması tesellimiz oldu' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, belediyeye ve mahalleye geçmiş olsun dilekleri iletildi.