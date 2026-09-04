AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, babası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Gökçek, babasının şeker hastalığı nedeniyle ağız kuruluğu yaşadığını ve bu nedenle zaman zaman sakız veya çiğneme tableti kullandığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası İbrahim Melih Gökçek'in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız bulunduğu görüntüler üzerinden yapılan haberlere tepki gösterdi.

Söz konusu görüntülerin bazı haberlerde 'saygısızlık' şeklinde yorumlandığını belirten Osman Gökçek, babasının şeker hastası olduğunu ve rahatsızlığı nedeniyle ağız kuruluğu yaşadığını ifade etti.

Milletvekili Gökçek, bu nedenle babasının zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullandığını belirterek, görüntülerdeki durumun da bu sağlık gerekçesinden kaynaklandığını söyledi. Gökçek ayrıca, babasının savcıya ifade verdiği sırada böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, 'Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek'in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim.



Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız: — Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) September 4, 2026