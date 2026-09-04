Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 450 milyon 11 bin 586 liralık tarımsal destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik yeni tarımsal destek ödemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun dört bir yanında üretim yapan çiftçilerin desteklenmeye devam edildiğini belirterek, 450 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Toplam ödemenin 450 milyon 11 bin 586 lira olduğu belirtilirken, destek kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı ile kırsal kalkınma yatırımlarına kaynak sağlanacağı bildirildi. Kırsal kalkınma yatırımları için ayrılan destek tutarı 74 milyon 302 bin 543 lira olarak açıklandı.