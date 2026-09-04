Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını açıkladı. Ahmet ve Hülya Gökçek'in de 7 Eylül 2026 Pazartesi günü ifadeleri alınmak üzere hazır edileceklerini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını duyurdu. Başsavcılık, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in de 7 Eylül 2026 Pazartesi günü ifadeleri alınmak üzere hazır edileceğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde İbrahim Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in, yine şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilecekleri ifade edildi.