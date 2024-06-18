Erken rezervasyon yapmayan iki kişinin Antalya’da haftalık tatil maliyeti ortalama 70-80 bin civarında olurken, bu rakam üst sınıf hizmet veren tesislerde ise 100 bin lirayı geçti.İZMİR (İGFA) - Bayram tatili dolayısıyla otellerdeki doluluk oranlarında artış kaydedildi. En yoğun talep Güney Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne olurken Antalya’da erken rezervasyon yaptırmayan iki kişinin bir haftalık tatil maliyeti ortalama 70-80 bin lirayı buldu. Bu rakam üst sınıf hizmet veren tesislerde 100 bin lirayı geçerken; daha ekonomik bölgelerde ise 35-50 bin lira aralığında değişebiliyor.

En çok talep gören bölgelerin Güney Ege ve Akdeniz Bölgesi olduğu gözlenirken, yoğun olarak tercih edilen otellerin yer aldığı bölgelerin Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Alanya olarak öne çıktığı, Çeşme ve Kuşadası’nda doluluklar yüzde 100'lere ulaştığı kaydedildi.

Fiyatların bu yıl sezon başından bu yana önceki yıla göre maliyetlerdeki önemli artışa karşın sınırlı olarak artış gösterdiğini ifade eden sektör temsilcileri, döviz fiyatında beklenen artışın olmaması otelleri zorladığını kaydetti. Bir haftalık ortalama tatilin maliyetine yönelik de değerlendirmelerde bulunan turizmciler, “Erken rezervasyon yaptırmayan bir tüketici Antalya’da iki kişilik ve bir haftalık tatil için ortalama 70-80 bin civarında bir maliyetle karşılaşabilir. Bu rakam üst sınıf hizmet veren bir tesiste 100 bin lirayı geçerken; daha ekonomik bölgelerde ise bu rakam 35-50 bin lira aralığında gerçekleşebiliyor” dedi.