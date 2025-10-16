SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Yenikent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek su yönetimi, kuraklığa karşı alınan önlemler ve tasarrufun önemi konularından bahsetti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, tükenebilir kaynakların hayati önemini anlatmak üzere Yenikent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sakarya'da Su ve Suyun Tasarruflu Kullanımı başlığı altında düzenlenen söyleşide, öğrenciler su kaynaklarının korunması için atılan adımları, içme suyunun kalitesi hakkında merak ettiklerini ve bilinçli tüketici olmak için yapılması gerekenleri Genel Müdür Sakallıoğlu'na sordu.

Genel Müdür Sakallıoğlu, Sakarya'nın su potansiyeline dikkat çekerek,'Şehrimiz su kaynakları açısından zengin bir bölgede yer alıyor. Ancak bu kaynakların korunması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Her geçen gün azalan kaynaklarımızı korumak içiniletim hatlarını yeniliyor, modern arıtma tesisleri ile suda geri dönüşüme önem veriyor ve kayıp-kaçak oranlarını düşüren yatırımları hayata geçiriyoruz' dedi.

'SU KONUSUNDAKİ HASSASİYETİNİZİ BİZLERE KANITLADINIZ'

Sakallıoğlu,'Su yalnızca tüketilen bir kaynak değil, yaşamın devamlılığını sağlayan en kıymetli değerdir. Biz bu değeri geleceğe en sağlıklı haliyle taşımak ve şehrimizin yarınlarına yeni kaynaklar bırakmak için çalışıyoruz. Evde, okulda veya sosyal yaşantınızın her anında suyun boşa akıp gitmesine izin vermemelisiniz. Bugün bizi buraya davet ederek su konusundaki hassasiyetinizi bizlere göstermiş oldunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dilerim' ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi ise söyleşide konuşmacı olarak yer alan Genel Müdür Sakallıoğlu adına, 'Bir Ağacım Var' projesine zeytin ağacı bağışladı.