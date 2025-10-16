Aksa Bursa Doğalgaz, Bursa'daki sertifikalı iç tesisat firmalarıyla bir araya gelerek doğal gaz dönüşümünde kalite ve güvenlik kriterlerinin önemini değerlendirirken, süreçlere ilişkin 2024-2025 yılı performans verilerini paylaştı: '9 aylık süreçte 74 bin 744 adreste tesisat kontrolü ve gaz açımı gerçekleştirildi.'

BURSA (İGFA) - 7 bin 763 kilometreye ulaşan şebeke uzunluğuyla 1,2 milyonu aşkın abonesini doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturan Aksa Bursa Doğalgaz, sertifikalı iç tesisat firmalarıyla bir araya geldi.

Toplantı kapsamında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu tarafından belirlenen mevzuatlar ile doğal gaz tesisatı dönüşümlerindeki güncel teknik uygulama usul ve esasları görüşüldü. Ayrıca, güvenli ve hızlı tesisat dönüşümünün önemine işaret edildi.

ÖNCELİK HER ZAMAN KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ GAZ ARZI

150'ye yakın sertifikalı iç tesisat firma yetkilisinin katıldığı toplantı, Aksa Bursa Doğalgaz'ın merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, abonelerin doğal gazı güvenli ve verimli şekilde kullanmaya devam edebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılarıyla ele alındı. Doğal gaz dönüşüm süreçlerinde kalite standartlarının korunması, teknik uygulamalarda güncel mevzuata uyumun sağlanması ve süreçlerin daha verimli yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Aksa Bursa Doğalgaz, önceliğin her zaman kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı olduğuna dikkat çekerek, sertifikalı iç tesisat firmalarıyla birlikte gerçekleştirdikleri iş birliğinin vatandaşlara fayda sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

74 BİN 744 ADRESTE TESİSAT KONTROLÜ VE GAZ AÇIMI

Sektör paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içinde hareket ederek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefleyen Aksa Bursa Doğalgaz, toplantıda operasyonel faaliyetlerine ilişkin güncel verileri de paylaştı. Buna göre 2025 Eylül ayı sonu itibarıyla 32 bin 030 iç tesisat projesi onaylandı ve 74 bin 744 adreste tesisat kontrolü ve gaz açımı gerçekleştirildi. Aksa Bursa Doğalgaz tarafından yapılan açıklamada, doğal gazın güvenli kullanımının sağlanması ve iç tesisat süreçlerinde verimliliğin artırılması amacıyla iletişim ve koordinasyonun sürdürüleceği, sektörün gelişimi için ortak çalışmaların devam edeceği ifade edildi.