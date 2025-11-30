Şanlıurfa genelinde düzenlenen kapsamlı huzur uygulamasında 16 bin 404 kişi ve 5 bin 147 araç kontrol edildi; çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın duyurduğu bilgiye göre, il genelinde Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından dün akşam gerçekleştirilen kapsamlı huzur uygulamasına bin 357 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 16 bin 404 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı. Denetlenen 5 bin 147 araçta 327 sürücüye trafik para cezası kesilirken, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 yivsiz av tüfeği ve çeşitli miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Vali Şıldak, uygulamanın amacının Şanlıurfa'daki huzur ve güven ortamını güçlendirmek olduğunu belirterek, 'Polisimiz ve jandarmamız her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında, suçların önlenmesi için önleyici ve caydırıcı güçleriyle görev başındadır' ifadelerini kullandı.