Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen Saros Gastronomi Merkezi, Edirne'nin Keşan ilçesinde açıldı. Merkez, yöresel lezzetlerin korunması ve turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirilmesi hedefiyle faaliyet gösterecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan Saros Gastronomi Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından proje detayları paylaşıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Kadir Can Tunç, merkezin 2,83 milyon TL bütçeyle 18 ayda tamamlandığını belirtti. Tunç, merkezi, coğrafi işaretli yöresel ürünlerin korunması ve tanıtımı, Türk mutfağının geliştirilmesi, turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Oluşturulan merkezde 9 usta öğreticiye profesyonel aşçılık eğitimi verildiğini, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025'te 62 kursiyer mesleki eğitim aldığını anlatan Tunç, 'Kursiyerlerin yüzde 56'sı Keşan, İpsala ve Enez'deki turizm işletmelerinde istihdam edildi' dedi. Proje kapsamında idari ofis kuruldu, eğitim müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüldü ve 800'den fazla kişiye tanıtım yapıldı.

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, merkezin bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, 'Son 5 yılda mesleki eğitime yönelik 12 projeyi tamamladık. Saros Gastronomi Merkezi, turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirerek ve yöresel lezzetlerimizi tanıtarak bölgemizin kalkınmasına destek olacak' dedi. Şapçı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise, merkezin yöresel ürünlerin markalaşması ve turizm sektörüne katkısı için önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende protokol üyeleri, Gastronomi Merkezi'ni ziyaret ederek usta öğreticilerden bilgi aldı ve yöresel ürün hazırlığına katıldı.

Açılış, Mahmutköy Fasulyesi ve İpsala Pirinci'nden yapılan kuru fasulye-pilav ikramıyla sona erdi.