AYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Kapadokya ile bütünleşen Kayseri'nin turizmde yükselişte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'nin, Kapadokya ile bütünleşik destinasyon olarak değerlendirilmesi de zenginliklere vesile oluyor' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri kültürel ve tarihi değerleriyle geleceğe taşıyacak projelerin her zaman yanında olmaya ve destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası, Tarihi Kayseri Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açılış Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ve Vakfılar Bölge Müdürü Murat Seçilir katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Anlamlı ve önemli bir kuruluşumuzun Kayseri'de yer alıyor olması, buraya renk katan, canlılık oluşturan ve disiplinize eden yaklaşımınızdan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum, hayırlı olsun' dedi.

Kayseri'nin turizm alanında önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Erciyes Kayak Merkezi en önemli turizm destinasyonu iken, Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz ile 12 aya hitap edecek çalışmalarla gönüllerde taht kuruyor. Ayrıca Kayseri'nin Kapadokya ile bütünleşik destinasyon olarak değerlendirilmesi de zenginliklere vesile oluyor. Özellikle Murat Cahid Cıngı milletvekilimizin de mecliste katkıları ve yönlendirmeleri ile iyi bir noktaya taşındı. Amacımız Kayseri'nin tanınması, bilinmesi ve bu güzellikleri ile ihmal edilmemesidir.'

Milletvekilleri, Valilik gerekse Büyükşehir Belediyesi'nin, Erdemli ve Soğanlı vadilerinin Kapadokya alanı içerisinde yer almasını kayıtsız şartsız desteklediklerine değinen Başkan Büyükkılıç bu faaliyetlerin, çalışmalara zenginlik katacağını da vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise kentin önemli bir kısmının Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu, Kapadokya ile birlikte turizmi canlandırmak için faaliyetler yürüttüklerini söyleyerek, şöyle konuştu: 'Bakanımızı ziyarete gittiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız, alan başkanlığının şehrin merkezinde ulaşılabilir olmasının daha uygun olacağını söylediğinde, bakanımızda 'güzel bir yerde hizmet verelim' demişti, onun açılışını yapıyoruz. Birlikte hareket etmenin gücünden yararlanacağız.'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sonsuz desteğinin olduğunu belirten Vali Çiçek, Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan hem proje hem de hizmet anlamında şehrin çok büyük destek beklediğini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Erciyes A.Ş.'nin kurulur kurulmaz, Erciyes turizminin şehrin amiral gemisi olduğunu belirterek, o dönem pazarlama planının Erciyes merkezli, Kayseri ve Kapadokya bölgesini içerisine alacak şekilde yapıldığını anlattı. Soğanlı Vadisi ve Erdemli Vadisi'nde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile ciddi bir noktaya geldiğini kaydeden Milletvekili Cıngı, alan başkanlığından o bölgede hizmetler beklediklerini ifade etti.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını ileterek, Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında bilgiler verdi. Aslanbay, Kayseri bölgesinde hizmet binasını açtıklarını ve turizme hizmet edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, protokolün katılımıyla kurdele kesimi ile Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası açılışı gerçekleştirildi. Tarihi dokusu ve kültürel kimliğiyle öne çıkan mahallede açılan hizmet binası, özgün mimarisiyle Kapadokya'nın tarihi dokusuna uyum sağlayacak. Hizmet binası, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve konforlu hizmet sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda bölgedeki turizm hareketliliğine de katkı sağlayacak olan proje, Kayseri'nin kültür odaklı kalkınma vizyonuna hizmet edecek.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin uzun soluklu restorasyon projeleri sayesinde yeniden hayat bulan Tarihi Kayseri Mahallesi, taş yapıları, özgün sokak dokusu ve korunmuş tarihi yapılarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyor.