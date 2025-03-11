İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C’ye 2014 – 2016 yılları arasında finans sağladığı iddiasıyla 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu aktarıldı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ile yardımcısı Sarıyer Eski Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem‘in de olduğu öğrenildi.

İstanbul ve üç ilde, terör örgütü DHKP/C’nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu‘nun yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü DHKP/C’nin ihtiyaçlarını karşılamak ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla “İhtiyaç Komitesi” (İKOM) adında bir yapı oluşturduğu tespit edildi. Örgütten ayrılarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin verdiği ifadeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, 2014-2016 yılları arasında İKOM içinde faaliyet gösteren Doğan Karataş ve Yunus Bolukoç’un, Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile temas kurarak örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlendi. Ayrıca, DHKP/C’nin işçi yapılanması olan Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından bir tekstil firmasının ele geçirildiği ve çalışanlarının işten çıkarıldığı saptandı.

‘BELEDİYE İHALELERİNDE USULSÜZLÜK’ İDDİASI

Aynı tekstil firmasının 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından düzenlenen ihalelere katıldığı, çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı belirlendi. Yapılan denetimlerde, ihale sürecinde usulsüzlükler tespit edilerek, ürünlerin piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla alındığı ve şartlara uygun olmayan bir şekilde bu firmaya verildiği ortaya çıktı. Ayrıca, ihale evraklarında oynama yapıldığı ve alınan ürünlerin kimlere dağıtıldığının belirlenemediği rapor edildi. Bu süreçte Sarıyer ve Şişli Belediyeleri üzerinden DHKP/C’ye finansal destek sağlandığı tespit edildi.