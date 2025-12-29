Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün korunması ve su kayıplarının önlenmesi için 2026 yılında hayata geçirilecek projeleri açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Toplam maliyeti 175 milyon lira olacak yatırım kapsamında Erenler'de 11, Arifiye'de 5, Serdivan'da 10 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek, Adapazarı ilçesinde ise 25 kilometrelik şebeke hattı rehabilitasyonu yapılacak. Su kayıplarının tespiti için bin kilometrelik altyapı hattı da proje kapsamında taranacak. Aynı zamanda inşa edilecek 34 adet basınç kontrol ve ölçüm merkeziyle hem su kayıpları önlenecek hem de kesintilerin önüne geçilecek.

GÖLÜN GELECEĞİ İÇİN; BARAJLAR, ALTYAPI DÖNÜŞÜMLERİ VE ALTERNATİF KAYNAKLAR

Sapanca Gölü'nün su sağlığı ve seviyesi için bugüne kadar stratejik adımlar atan Başkan Alemdar, 'Kıyı kesimlerinde yaşanan çekilmeler ve seviyesi her geçen gün düşen Sapanca Gölü bu şehrin gözbebeğidir. Gölü korumak için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile Ballıkaya ve Çamdağı Barajlarının yapım süreçlerini hızlandırdık. Aynı zamanda su kayıp oranı yüksek olan Akyazı, Sapanca ve Hendek ilçelerimizin güçlü altyapı dönüşümü için 108 kilometrelik içme suyu hat yatırımının ihale sürecini başlattık. Sadece 2025 yılı içerisinde 50 adet yer altı kaynağını devreye alarak göl üzerindeki baskıyı azalttık' dedi.

175 MİLYON LİRALIK PROJE İLE SU KAYIPLARINA GEÇİT YOK

Açıklamasında projenin detaylarına da yer veren Başkan Alemdar, 'Bugün ise 15 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak projemizi hızla devreye alıyoruz. 175 milyon liralık proje kapsamında toplam 51 kilometrelik içme suyu hattına müdahale edeceğiz. Bin kilometrelik altyapı ağını baştan sona kontrol ederek, şehrimizin bir damla suyunun dahi israf olmasına müsaade etmeyeceğiz. Malzeme tedarikini tamamladığımız projenin saha çalışmaları için önümüzdeki günlerde ilk adımı atıyoruz' ifadelerini kullandı.

SAPANCA GÖLÜ İÇİN SAU İLE ORTAK BİLİM KURULU

Başkan Alemdar, 'Göle karşı sorumluluğumuzdan ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda bilimsel veriler ve akademik değerlendirmeleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi ile iş birliği içerisinde Çevre, Sürdürülebilirlik ve Su Araştırmaları Merkezi'nin altyapı sürecini de başlattık. Akademisyenlerimizden oluşan bir bilim kurulu oluşturuyoruz. Gölün ekolojik dengesi ve su sağlığı için bu çalışan akademisyenlerimizin çalışmaları önemli bir kılavuz olacak' diye konuştu.