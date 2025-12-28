Kartepe Çevre ve Yaşam Platformu, Yıldız Demir Çelik'in Kartepe'de planlanan çelikhane-haddehane projesine ilişkin uyarıda bulundu. Platform, Sapanca Gölü'nün kritik su kaynağı olarak korunması gerektiğini vurgulayarak, yetkililerden şeffaflık ve moratoryum talep etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Çevre ve Yaşam Platformu, Yıldız Demir Çelik'in Sapanca Havzası'nda planladığı çelikhane-haddehane projesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Platform adına açıklama yapan Hayriye Demiralp, 'Fehmi Yıldız'dan, kenti ve ülkeyi yönetenlerden yaşam hakkımıza ve suya saygı bekliyoruz' dedi.

Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu güvenliği açısından kritik öneme sahip. Sakarya Valiliği verilerine göre göle yıllık ortalama 185 hm³ su akarken, bunun 67,3 hm³'ü Adapazarı, 30 hm³'ü Kocaeli için içme suyu olarak kullanılıyor. Projenin ÇED raporunda ise soğutma sistemleri için saatlik 400 m³ devridaim ve günde 9.600 m³ su buharı kaybı öngörülüyor. Platform, bu tüketimin havzanın kırılgan su bütçesine geri dönülmez etkiler yaratabileceğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çağrıda bulunarak, projeye ilişkin tüm su kullanım ve çevresel verilerin şeffaf şekilde paylaşılmasını isteyen Demiralp, platform olarak Sapanca Havzası'nda yeni su-yoğun sanayi yatırımlarına moratoryum, öncelikli içme suyu ve ekosistem koruması, alternatif su kaynakları kullanımı ve bağımsız izleme mekanizmalarının kurulmasını talep etti. Demiralp açıklamasında, 'Sapanca Gölü'nün suyu ticari bir girdi değil, milyonların yaşam hakkıdır. Yeni ağır sanayi yükü, krizi yönetmek yerine derinleştirecektir' ifadelerini kullandı.