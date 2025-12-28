İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında Cumhurbaşkanlığı talimatıyla İHA'nın geç düşürüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanlığı talimatıyla düşürüldü' iddialarını yalanladı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edildiği ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından güvenli bir bölgede kontrollü şekilde düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, İHA'nın menşei veya Cumhurbaşkanlığı talimatı beklentisi nedeniyle geç düşürüldüğü yönündeki iddiaların açık bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan 'Angajman Kuralları Direktifi' kapsamında düşürme yetkisinin Genelkurmay Başkanlığında olduğu, olay günü bu yetkinin gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildiği kaydedildi. Dezenformasyon Merkezi, eksik ve yanlış bilgilerin halkı yanıltmaya ve devlete olan güveni sarsmaya yönelik olduğunu belirterek, kamuoyunun sadece resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini bildirdi.