Milli Piyango’nun “Hızlı Oyna Hızlı Kazan” oyun kategorisi altında sunduğu yeni oyunu Santrafor, oyunseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango’nun “Hızlı Oyna Hızlı Kazan” oyun kategorisi altında oyunseverlere sunduğu Bonkör Cüzdan ve Süper Basket oyunlarına yeni bir oyun daha eklendi: Santrafor. Bayilerdeki terminallerden oynanabilen “Santrafor” büyük/küçük sayı kıyaslama teması ile oynanıyor.

Bayilerde yer alan terminallerde oynanabilen futbol temalı Santrafor 100 TL’den satışa sunuldu.

Santrafor oyununda kazanılabilecek en yüksek ikramiye tutarı ise 8 milyon TL.

SANTRAFOR NASIL OYNANIR?

100 TL’den satışa sunulan Santrafor oyununda, kupondaki her maçta “Attığın Gol”deki sayı, “Yediğin Gol”deki sayıdan büyükse satır sonundaki ilgili ikramiye tutarı kazanılır.

Eğer ikramiye kazanıldıysa, ikramiyenin ilgili satırdaki misli kadar kazanılır.

Kazanılan ikramiyenin 5, 10, 20 ya da 50 katı ikramiye kazanma şansı sunan Santrafor oyununda kazanılabilecek en yüksek ikramiye tutarı ise 8 milyon TL’dir.