Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif anlamda da desteklenmesini amaçlayan etkinliklerine devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) gençlerin akademik, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Lise Medeniyet Akademileri yaz etkinlikleri kapsamında kız ve erkek öğrencilere yönelik Taşkent ve Beyşehir’de gerçekleştirilen kamp programlarında öğrenciler, doğayla iç içe keyifli ve verimli zaman geçirdi.

Kamp boyunca sabah yürüyüşleri ve spor etkinlikleriyle güne başlayan öğrenciler, gün içerisinde okçuluk, matrak, futbol, sokak oyunları, hama boncuğu ve ahşap boyama gibi çeşitli etkinliklerle hem keyifli vakit geçirdi hem de becerilerini geliştirme imkânı buldu.

Düzenlenen etkinliklerle öğrenciler fiziksel aktiviteye teşvik edilirken; el becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda ise yeteneklerini sergileme fırsatı elde etti.

Kampın son akşamında yakılan kamp ateşi etrafında öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirerek kampın yorgunluğunu attı. Grup halinde gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrenciler yardımlaşma, ekip çalışması, farklı fikirlere hoşgörü ve birlikte hareket etme konularında önemli kazanımlar elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, gençlerin akademik başarısının yanı sıra moral ve motivasyonlarını da artırmak amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmaya devam edecek.