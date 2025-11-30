Baykar tarafından geliştirilen 'KIZILELMA' görüş ötesi havadan havaya füze ile havadaki bir hedefi başarıyla vurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı.

ANKARA (İGFA) - Baykar'ın geliştirdiği #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, ASELSAN tarafından üretilen MURAD AESA Radarı ve TÜBİTAK SAGE'nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi kullanılarak havadaki bir hedefi vurdu.

Bu başarı, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağının havadaki bir hedefi etkisiz hâle getirmesi olarak kayıtlara geçti.

Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve Baykar'daki ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, 'Bu milletin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Bayraktar #KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. ✈️????????



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Savunma Sanayii Başkanlığı'na, ASELSAN'a, TÜBİTAK SAGE'ye ve Baykar'daki yol arkadaşlarıma, bu milletin bir mühendis: pic.twitter.com/zD61ARFpDB — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 30, 2025

Milli Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, 'Tarih şahittir ki Gücümüz Geleceğimizdir! Asker Millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Tarihi atış, Merzifon'dan havalanan 5 F-16 savaş uçağı tarafından havadan izlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, başarıyla gerçekleşen operasyonu yerinde takip etti.

Yetkililer, bu tarihi başarının, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve insansız savaş uçaklarının gelecekteki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Evlatlarımızın geleceği için bu tür yeniliklerle tarih yazmaya devam eden mühendis ve askerleri kutlayan yetkililer, başarıların Türk savunma teknolojisinin uluslararası alandaki gücünü artıracağını vurguladı.