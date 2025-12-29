Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama tahliye kanalına düşen araçta bulunan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde sulama tahliye kanalına düşen araçla ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Şıldak, kazanın ardından başlatılan çalışmaların ilk andan itibaren büyük bir titizlik ve koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirterek, aracın yerinin tespit edildiğini ve saat 15.40 sıralarında kanaldan çıkarıldığını ifade etti. Araçta bulunan üç vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Şıldak, araç sürücüsü H.G. isimli vatandaşın bulunması için arama çalışmalarının kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi.

https://twitter.com/hasansildak/status/2005649699005493462

Açıklamasında derin üzüntüsünü dile getiren Vali Şıldak, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.