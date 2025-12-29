Gazeteci Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasının ardından Silivri Cezaevi'nden çıktı
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının infazı sırasında tahliyesine karar verdi.
Hatırlanacağı gibi Altaylı, YouTube kanalında 20 Haziran 2025 tarihinde yaptığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla 22 Haziran 2025'te tutuklanmıştı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Kasım 2025'te görülen duruşmada Altaylı'yı 'Cumhurbaşkanına yönelik tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. İstinaf incelemesine taşınan karara bugün Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görüşüldü. İnceleme sonucunda Altaylı'nın tahliyesine karar verildi.