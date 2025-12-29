Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Kasım 2025'te görülen duruşmada Altaylı'yı 'Cumhurbaşkanına yönelik tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. İstinaf incelemesine taşınan karara bugün Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görüşüldü. İnceleme sonucunda Altaylı'nın tahliyesine karar verildi.

Hatırlanacağı gibi Altaylı, YouTube kanalında 20 Haziran 2025 tarihinde yaptığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla 22 Haziran 2025'te tutuklanmıştı.

