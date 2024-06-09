CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Şanlıurfa'da yaşanan sivrisinek ve çekirge istilası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa'da halk, sivrisinek ve çekirge istilası nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor.

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, bu duruma kayıtsız kalan Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille eleştirdi ve derhal gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Başkan Karadağ, adeta sivrisinek ve çekirge istilası yaşadıklarını belirterek, "Çekirgeler gözümüzü çıkaracak, Büyükşehir Belediyesi seyrediyor! Büyükşehir Belediyesi derhal merkez ve kırsal mahallelerde sıkı ilaçlama yapmalıdır. Aksi takdirde bu yaz Urfalılara eziyet olacak." dedi.

Karadağ ayrıca, bazı ilçe belediyelerinin hizmet yapmama gerekçesi olarak borçları göstermesini de eleştirerek, "Bazı ilçe belediyelerimiz, belediye borçlarını sebep göstererek hizmet yapmamayı tasarruf diye açıklıyor. Halka hizmet yapmamanın bahanesi, tasarrufu olmaz. Belediyelerin asıl görevi halka hizmet etmektir ve bu sorumluluktan kaçmak kabul edilemez," diye konuştu. Karadağ, Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerini, halkın sorunlarına duyarlı olmaya ve gerekli hizmetleri acilen yerine getirmeye davet etti.