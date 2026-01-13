Bursa İnegöl Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe halkını sanatın birleştirici gücü etrafında buluşturmaya aralıksız devam ediyor. Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerle sosyal yaşamı zenginleştirmeyi hedefleyen İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Türk Sanat Müziği tutkunlarını özel bir konser programında bir araya getirecek.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Diler Yalaza yönetiminde sahne alacak. Türk Sanat Müziği'nin hafızalara kazınan, seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, 16 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Koro ve saz sanatçılarının güçlü performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ BİLETLER 14 OCAK ÇARŞAMBA SABAHI SATIŞTA

Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlayan İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen konser ücretsiz olarak izlenebilecek. Konserin ücretsiz biletleri, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla etkinlik.inegolbel.tr adresi üzerinden satışa sunulacak.

BAŞKAN TABAN'DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kültür-sanat faaliyetlerinin şehir hayatına değer kattığını vurgulayarak, 'İnegöl'de sadece fiziki yatırımlarla değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de vatandaşlarımızın yaşamına dokunmaya devam ediyoruz. Tüm sanatseverleri Türk Sanat Müziği Koromuzun bu güzel konserine davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.