Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 'Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak' temasıyla 5'incisini düzenleyeceği +0.5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı, sergiler, canlı performanslar ve atölyelerle yenilenebilir enerji ve iklim krizine dikkat çekecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla ilkini 2021'de gerçekleştirdiği çalıştayın 5'incisini 5-6 Aralık'ta toplayacak. Bu yıl 'Enerjiyi paylaşmak' çağrısıyla düzenlenen etkinlik, sanatın dönüştürücü gücünü Akdeniz'in geleceğine umut olacak bir perspektifle buluşturmaya hazırlanıyor.

'GAİA, DÜNYANIN RUHU' SERGİSİ

Sevda Kesim koordinasyonundaki Bağımsız Sanat Hareketi, 'Gaia, Dünyanın Ruhu' sergisiyle doğa ve gezegenin ruhunu farklı sanat disiplinleriyle yorumlayacak. Sergide Oksana Muraveva, Mina Golzar, Müşerref Gönül Açar, Mehmet Budak, Rana Golzar, Sevda Semizoğlu ve Oktay Seçilmiş'in eserleri yer alacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek 'Yel Değirmeni Atölyesi' rüzgarın gücünü sanata dönüştürürken, 'Zeytinli İşler Keçe Atölyesi' zeytinin bereketini ve kültürel anlamını katılımcılarla paylaşacak. Canlı performansında 'Sonsuzluğun Ağacı Zeytin'i resmedecek olan Oksana Muraveva, zeytin ağacının barış, bilgelik ve uzun ömürle özdeşleşen hikâyesini tuvale taşıyacak. Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı öğrencileri de Sevda Kesim eşliğinde zeytin temalı resimler yapacak. Ritim sanatçısı Berna Tutkun ise düzenleyeceği atölyede katılımcılara müzikal bir deneyim sunacak.

'DÖNÜŞÜMÜN GÜZELLİĞİ' PERFORMANSI

Geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, plastik, cam, metal ve poşet gibi atıkları tutkal ya da kimyasal madde kullanmadan, yalnızca ısı ve basınçla biçimlendirerek sanatsal formlara dönüştürdüğü 'Dönüşümün Güzelliği' performansıyla çalıştayda yer alacak.

İKLİM KRİZİNE SANATSAL ATÖLYELERLE DİKKAT ÇEKİLECEK

Semra Erkal koordinasyonundaki Sanatsal İleri Dönüşüm Çağdaş Sanat Grubu, 'Enerjiyi Paylaşmak' sergisinde yenilenebilir enerji kaynaklarını ileri dönüşüm tekniğiyle yorumlayacak. Sergi; Emel Öner, Güldane Kaya Kaçar, Nigar Ceyhan, Pınar Ataç ve Süheyla Akkaya'nın eserlerinden oluşacak.

Semra Erkal ayrıca 'Sürdürülebilir Zamanın İzleri' ve 'Yaşayan Dünya' başlıklı enstalasyonlarında kentleşme ile doğa arasındaki dengeyi mikro yeşilliklerle örülü yapılar üzerinden sorgulayacak.

Çalıştay kapsamında ayrıca, Süheyla Akkaya koordinatörlüğünde 'Doğanın İzi Ekolojik Baskı Atölyesi', Nigar Ceyhan koordinatörlüğünde 'El Yapımı Kağıt Atölyesi' ve Emel Öner koordinatörlüğünde 'Kağıttan Rölyef Doku Atölyesi' gerçekleşecek.