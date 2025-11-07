Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olan Wushu Kung Fu Milli Takımı sporcularıyla buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Dünya Şampiyonu olan Wushu Kung Fu Milli Takımı sporcularıyla AKOM'de buluştu.

Başkan Alemdar, sporda atılacak adımlarla en büyük şampiyonları Sakarya'nın yetiştirmeye devam edeceğini ve hiçbir başarıyı karşılıksız bırakmayacaklarını ifade ederek, 'Bu başarı, şans eseri değil; emek, azim ve mücadelenin bir sonucudur. İmkânlarımız ölçüsünde spora her türlü desteği ve yatırımı yapmayı sürdüreceğiz' dedi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı ve AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz, Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karagöz'ün katılımlarıyla gerçekleşen buluşmada Başkan Alemdar, sporcuları başarılarından ötürü tebrik etti.

Başkan Alemdar ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ınSakarya'da güçlü bir spor altyapısının oluşması için büyük destek verdiğine dikkat çekerek şehir genelinde büyük birspor yatırımına başladıklarını, tamamlandığında birçok branşta yeni şampiyonların Sakarya'da yetişeceğini dile getirdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz ise, 'Spora ve sporcuya olan desteğiniz için teşekkür ederiz. Milli takımımız büyük bir başarı kazandı. Bu başarı bir günde değil büyük bir emek ve özveriyle geldi. İnşallah daha büyük başarılara daha imza atacaklar. Bayrağımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler' ifadelerini kullandı.

Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen ve 66 ülkeden 1069 sporcunun katıldığı 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda, Wushu Kung FU Milli Takımımız 19 altın,17 gümüş,8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya toplayarak takımlar dünya şampiyonluğunu kazandı.

Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, Başkan Alemdar milli sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.