Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin dördüncü haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Adana Sertaşspor'a konuk olacak. Mücadele saat 14.00'da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nin dördüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Adana Sertaşspor'a konuk oluyor. 8 Kasım Cumartesi günü Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'da başlayacak.

Sezona hızlı başlayan Büyükşehir'in dev adamları oynadığı 3 mücadeleden de galip ayrılarak ligin zirvesine tırmanmıştı. Adana'da oynanacak zorlu mücadele yeşil-siyahlıların hedefi, parkeden galip ayrılıp zirvedeki yerini korumak olacak.

