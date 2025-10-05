İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenleyeceği ve 2 Kasım Pazar günü koşulacak Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na sayılı günler kalırken, yarışa katılacak elit atletler belli oldu.

İSTANBUL (İGFA) - 2012'den bu yana Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) 'Gold Label' yol yarışları kategorisinde bulunan ve bu ünvanı en uzun süre taşıyan maratonlardan biri olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, bu yıl da oldukça güçlü bir sporcu listesiyle koşulacak. Maratona 19'u kadın 43 elit atletin yanı sıra 6 bini 42K, 13 bini 15,5K, 18 bini Kurumsal Koşu ve 5 bini Halk Koşusu olmak üzere toplamda 42 bin kişinin katılması bekleniyor. Maratona dair tüm bilgilere maraton.istanbul adresinden ulaşılabilirken, yarışa katılmak isteyen kişiler 14 Ekim tarihine dek event.spor.istanbul adresinden kayıt yaptırabilecek.

PROF. DR. BİLGE DONUK: 'ATLER İÇİN DE AYRICALIKLI BİR MARATON'

Maratonda daha önce koşmuş atletlerin İstanbul'da tekrar yarışmak istemesinin organizasyondan duyulan memnuniyeti gösterdiğini vurgulayan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, 'Dünyanın tek kıtalar arası maratonu olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Gold Label sahibi yarışımızda bu yıl da seçkin sporculara ev sahipliği yapacağız. Özellikle son şampiyonların bir kez daha katılım göstermeleri, İstanbul Maratonu'nun elit atletler nezdinde yüksek düzeyde önem atfedilen, saygın ve istikrarlı bir organizasyon olduğunu ortaya koymaktadır. İstanbul, katılımcılara yine uluslararası düzeyde ayrıcalıklı bir maraton deneyimi sunacaktır' dedi.

İstanbul'un doğal ve tarihî güzellikleriyle bezeli parkurda koşulacak Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda madalya rekabeti yine nefesleri kesecek. Bu seneki elit atletler arasında gözler erkeklerde son şampiyon Dejene Debela ve kadınlarda tacın son sahibi Ruth Jebet'in üzerinde. Debela ve Jebet yalnızca tahtlarını korumak için değil, geçtiğimiz yıl zor hava koşullarında elde ettikleri dereceleri geliştirmek için de koşacak.

DEBELA DUBLE YAPMAK İSTİYOR

Dejene Debela, yaşadığı sakatlıkları atlattıktan sonra katıldığı Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda 2:11:40 ile koşmuş ve kariyerinin en büyük zaferini yaşamıştı. En iyi derecesini 2:05:46 ile ikinci tamamladığı 2019 Şikago Maratonu'nda tutturan Etiyopyalı, İstanbul'da bu yıl katıldığı en büyük yarışta koşacak.