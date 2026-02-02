Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, bilgi üretimini ve araştırmayı destekleyen Salt Araştırma Fonları'nın 2026 başvurularını 16 Şubat Pazartesi gününe kadar kabul ediyor. Seçilen projelere 90 bin TL fon desteği sağlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - 2013'ten bu yana her yıl düzenlenen Salt Araştırma Fonları, Türkiye'de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950 sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanlarında özgün araştırmaları destekliyor. 2026 başvuruları 16 Şubat Pazartesi saat 18.00'e kadar devam edecek.

Bu yıl Garanti BBVA'nın iki ek fonuyla birlikte toplam sekiz proje desteklenecek. Ekonomi tarihi alanındaki araştırmalar için ayrılan Garanti BBBA Ekonomi Tarihi Fonu, alanın gelişimine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.

Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor: Ön başvuruların uygunluğu değerlendirilecek, uygun bulunan projeler için son başvuru 16 Mart'ta yapılacak. Sonuçlar ise 21 Nisan Salı günü açıklanacak. Her projeye 90.000 TL fon desteği sağlanacak.

2026 değerlendirme süreci, akademisyenler Dr. Özge Gençel, Dr. Emre Gönlügür, Doç. Dr. Kıvanç Karaman, Doç. Dr. Ayşe Ozil ve Salt temsilcileri Sezin Romi ile Lorans Tanatar Baruh'un yer aldığı Seçici Kurul tarafından yürütülecek. Desteklenen projeler, Aralık ayında düzenlenecek sunumlarla kamuoyunun görüşüne açılacak.