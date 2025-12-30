Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı, afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirme hedefiyle İzmit'ten gelen öğrencileri Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde ağırladı. İzmit'ten Sakarya'ya gelen öğrenciler, Afet Eğitim Merkezi'nde hem öğrendi hem deneyimledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı doğru davranış reflekslerinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla önemli bir programa ev sahipliği yaptı. İzmit'ten yola çıkan öğrenciler, afet bilincini yerinde ve uygulamalı öğrenmek için Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde ağırlandı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, İzmit'teki Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu öğrencileri Sakarya'ya gelerek afet eğitimlerini uzman ekiplerden aldı. Çocuklar, teorik bilgilerin ötesine geçerek uygulamalı anlatımlarla afetlere karşı doğru hareket etmeyi deneyimledi.

YANGIN NASIL ÇIKAR, İTFAİYECİ NASIL MÜDAHALE EDER?

Eğitimin ilk bölümünde miniklere yangının ne olduğu, nasıl yayıldığı ve itfaiyecilerin müdahale sırasında kullandığı ekipmanlar tanıtıldı. Öğrenciler, koruyucu kıyafetleri ve araç gereçleri yakından inceleyerek yangınlara nasıl müdahale edildiğini yerinde öğrendi.

Merkezin uygulama alanlarında devam eden eğitimlerde; mutfakta yangın çıkması halinde yapılması gerekenler, kapalı alanlarda doğru davranış biçimleri ve güvenli tahliye kuralları anlatıldı. Uygulamalarla bilgiler pekiştirildi.

VR GÖZLÜKLERLE DEPREMİ DENEYİMLEDİLER

Program kapsamında öğrenciler, VR gözlüklerle deprem simülasyonunu deneyimledi. Deprem anında doğru hareket etmenin önemi, güvenli alan oluşturma, korunma yöntemleri ile zemin türleri ve yapı güvenliği hakkında temel bilgiler paylaşıldı.

İzmit Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu Müdür Yardımcısı Menderes Bayındır; 'İzmit'ten buraya geldik. Çocuklarımız okulda ya da televizyonda teorik olarak gördükleri konuları burada birebir deneyimleme fırsatı buldu. Uygulamalı anlatımlar sayesinde merak ettikleri ve zaman zaman endişe duydukları durumları yakından tanıdılar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Afet Eğitim Merkezi, çocuklarımız için son derece nitelikli ve öğretici bir alan. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ederiz' diye konuştu.