Kütahya Belediyesi tarafından Atakent Ortaokulu'nda düzenlenen 'Sıfır Atık' eğitimleri, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Eğitimlerde çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konuları ele alındı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere sıfır atık anlayışını kazandırmak amacıyla Atakent Ortaokulu'nda 'Sıfır Atık' konulu eğitim programı düzenledi. Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Eğitimlerde sıfır atık ilkeleri, sınırlı doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı, su verimliliği, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi anlatıldı. Öğrencilere günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlar konusunda da bilgi verildi.

Program kapsamında Kütahya Belediyesi'ne ait Sıfır Atık Market ve Mobil Atık Getirme Merkezi projeleri tanıtılarak, farklı atık türlerinin çevreye verdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin önemi vurgulandı.