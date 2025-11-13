Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nda hayata geçirilecek 1500 kişi kapasiteli spor salonunda çalışmaların başladığını açıkladı. Şehre kazandırılacak 4 spor salonundan biri olan ve Karakamış'ta 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilen projede ilk kazma vuruldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler ve Kaynarca'nın ardından Adapazarı Karakamış'ta da yeni spor salonunun inşasına başladıklarını açıkladı. 4 bin 500 metrekare alanda hayata geçirilecek projenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Alemdar, '1.500 seyirci kapasitesi, her branşa uygun saha alanı, antrenman salonları, hakem ve soyunma odaları yer alacak proje hızla gençlerimizin, şehrimiz sporunun hizmetinde olacak' dedi.

1.500 SEYİRCİ KAPASİTESİ, HER BRANŞA UYGUN

Erenler ve Kaynarca'dan sonra çalışmanın başladığı 3'üncü proje, 1.500 seyirci kapasitesi, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarına uygun saha alanı, antrenman salonları, hakem odaları, soyunma odaları, ilk yardım odasından oluşacak.

4 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek bu salon bölgede yaşayan binlerce gencin geleceği, başarısı ve keşfedilmesi için kritik bir önem taşıyor.

FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL SAHASI, HAVUZ, GENÇLİK MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan spor yatırımları kapsamında şehir genelinde ayrıca 17 adet futbol, basketbol ve voleybol sahası inşa ediliyor. Ayrıca Arifiye'de ise bölgedeki gençlerin merakla beklediği Gençlik Merkezi ile Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor.

YATIRIMLARIMIZ HAMDOLSUN HIZLA İLERLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin spor geleceğine, gençlerin yarınlarına yönelik atılan adımların önemine işaret ederek, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizin tamamında spor salonları, spor kompleksleri, yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşa ediyoruz. Yatırımlarımız da hamdolsun hızla ilerliyor. Adapazarı Karakamış'ta inşa ettiğimiz spor salonunda da çalışmalarımız başladı. Hedefimiz en kısa sürede bu hizmetleri şehrimizle buluşturmak. Gençlerimize, sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum' dedi.