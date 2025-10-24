Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Keçiörengücü maçı öncesinde taraftarlara ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Keçiörengücü'nü ağırlamaya hazırlanıyor.

25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak bu önemli mücadele öncesinde, Büyükşehir Belediyesi taraftarların stadyuma rahat ulaşabilmesi amacıyla, Demokrasi Meydanı'ndan ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

SAAT 17.00'DEN 19.00'A KADAR ULAŞIM DESTEĞİ

Yeşil-siyahlı taraftarların maç heyecanına ortak olabilmesi için belediye otobüsleri 17.00 ile 19.00 saatleri arasında sürekli ring seferleri yapacak. Taraftarlar, bu otobüslerle Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma ücretsiz şekilde taşınacak.

'TÜM TARAFTARLARIMIZI TRİBÜNLERE BEKLİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'TFF 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor'umuz sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak bu önemli mücadelede en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Karşılaşma öncesinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma ücretsiz ring seferleri düzenleyeceğiz. Tüm Sakaryalı sporseverleri tribünlerde takımımıza destek olmaya davet ediyor, Sakaryaspor'umuza başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.