25 Ekim Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 5. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde geçen hafta Mersin deplasmanından mağlubiyetle dönen Bursa ekibi, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedeflerken Mavi Yeşillilerde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ozan Bulkaz yönetimindeki İstanbul temsilcisi ise sezona 4'te 0 ile başlarken, Büyükçekmece son olarak geçen hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 81-96 mağlup olmuştu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 2 galibiyetini sahasında Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'a karşı alan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u ağırlıyor.

Tofaş Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geliyor. 25 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak.

