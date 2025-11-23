Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların sporla buluşmasını destekleyen projelere bir yenisini daha ekledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından hayata geçirilen ve 6-12 yaş arası çocuklara voleybolu sevdirmeyi ve lisanlı sporcu sayısını arttırmayı hedefleyen 'Fabrika Voleybol' projesi kapsamında Başkent'teki ikinci okul ABB iş birliğiyle Sincan'a açıldı.

ÜSTÜNDAĞ: 'BURADA SULTANLAR VE EFELER YETİŞECEK'

Projenin yeni eğitim merkezi ABB'ye ait olan Sincan'da bulunan Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu olarak belirlendi. Açılış törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, minik voleybolcular ve aileleri katıldı.

Açılışta, çocukların spora erken yaşta adım atmasının önemine vurgu yapan TVF Başkanı Üstündağ, 'Bu güzel, muhteşem tabloyu gördükten sonra da bir kez daha Türk voleybolunun altyapısının ne kadar sağlam olduğunu ve ileride daha ne kadar sürdürülebilir bir şekilde güzel işler yapacağının da bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bütün 6-12 yaş çocukların voleybolla buluşmasını, sporla buluşmasını sağlıyoruz. Bu anlamda ben bugün burada, bu açılışta şu gördüğümüz cıvıl cıvıl evlatların arasında olmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da tesis ve bu imkânı sağladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan sultanlar ve efeler yetişecek diyorum' ifadelerini kullandı.

FABRİKA VOLEYBOL, HER HAFTA EĞİTİM VERECEK

Yeni eğitim merkezi, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü, farklı yaş gruplarına voleybol eğitimi verecek.

Minik sporcular, Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda antrenman yaparak, voleybolun temel becerilerini öğrenme fırsatı bulacak. Program kapsamında çocuklara temel voleybol becerilerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve spor kültürü kazandırılacak.

LİSANSLI SPORCU SAYISI ARTACAK

Türkiye genelinde lisanslı voleybolcu sayısını yükseltmeyi hedefleyen proje, Ankara'daki çocuklara da profesyonel altyapı imkânı sunacak. ABB ve TVF iş birliği sayesinde daha fazla çocuğun sporla tanışması, voleybolun kitlelere yayılması ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi amaçlanıyor.