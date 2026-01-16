SASKİ, suyun kaynaktan musluğa uzanan yolculuğunu geleceğin teminatı olan çocuklara aktarmaya devam ediyor. Son teknolojiyle donatılan Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisinde misafir edilen miniklere tasarruf bilinci aşılandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su bilincini küçük yaşlarda aşılamak amacıyla düzenlediği eğitim ve gezi programlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Türk-İş İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Gezide suyun kaynağından alınarak arıtılması ve abonelerin musluklarına kesintisizulaştırılmasüreçleri miniklere detaylıca anlatıldı.

MİNİK GÖZLER SUYUN YOLCULUĞUNU İNCELEDİ

Arıtma ünitelerini tek tek gezen öğrenciler, ham suyun ileri teknolojik işlemlerden geçirilerek içilebilir kaliteye ulaştırılmasını ilgiyle takip etti. Laboratuvar ve kontrol merkezlerini de ziyaret eden minikler, evlerindeki musluktan akan suyun arkasında yer alan emek, teknik altyapı ve titiz denetim süreçlerini yakından tanıdı.

Gezi kapsamında öğrencilere suyun sınırlı bir doğal kaynak olduğu hatırlatılarak, bilinçli kullanımın önemi vurgulandı. Günlük hayatta alınabilecek basit önlemlerle suyun korunabileceği anlatılırken, evde ve okulda tasarruf alışkanlığının yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.