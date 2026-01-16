Efes Selçuk Belediyesi, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Atatürk görselli özel gelişim raporları vererek, çocuklara Cumhuriyet değerlerini erken yaşta aktarma projesiyle dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İsabey Çocuk Bakım Yurdu ile 14 Mayıs ve Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezleri'nde ücretsiz eğitim alan çocuklara Atatürk görselli gelişim raporları dağıttı. Raporda, 'Okuluma koşuyorsam, özgürce okuyorsam senin sayende: Teşekkürler Atam!' ifadesi yer aldı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek, 'Siz herhangi bir rapordan Atatürk'ün resmini çıkarabilirsiniz; ama onu yüreklerden ve eğitimden silemezsiniz. Öğretmenlerimizin bu uygulaması büyük bir duyarlılıktır' dedi.

Psikolog Özgül Karaalioğlu Yavuz, yaklaşık 60 çocuğun gelişim raporlarını alacağını belirterek, 'Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onları küçük hanımlar ve beyler olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı. Öğretmen Hatice Kaçmaz ise, 'Derslerimizde Atatürk'ü işledik ve çocuklarımıza değerlerini aktardık. Hepinize iyi tatiller diliyorum' diye konuştu.

Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1. ve 2. sınıflarda Atatürk görselli karneleri kaldırma kararına karşı anlamlı bir adım olarak eğitim camiası ve aileler tarafından takdirle karşılandı.