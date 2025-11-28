Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir kez daha gençlerin ve çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

SAKARYA (İGFA) - Sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına Büyükşehir Belediye Başkanı'nı okula getirme sözü veren 10 yaşındaki Derin Ravza, verdiği sözü tuttu.

Minik öğrencini içten davetine kayıtsız kalmayan Başkan Yusuf Alemdar, okulu ziyaret ederek küçük başkanın motivasyonunu yükseltti, miniklerin hayallerine güç veren bir ışık oldu.

Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen, onların daha güzel yarınlar için umutla bakabilmeleri adına projeler üreten Başkan Alemdar, bu kez 10 yaşındaki minik bir öğrencinin isteğini kırmadı.

SEÇİM VAADİ TAMAM

Ozanlar Şehit Mustafa Özen İlköğretim Okulu 3/A sınıfı öğrencisi Derin Ravza Basımlı, sınıf başkanlığı seçimlerinde verdiği vaatlerle arkadaşlarının güvenini kazanmıştı. Ravza'nın vaatleri arasında en dikkat çekeni ise, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı okulumuzda ağırlayacağım' sözü oldu.

Bu küçük hayal, bugün gerçeğe dönüştü. Başkan Alemdar, Derin Ravza'nın davetini geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti. Minik öğrencilerle bir araya gelen Alemdar, onlarla sohbet etti, hayallerini dinledi.

DESTEK SÖZÜ

Ziyaret sonrası Başkan Alemdar, 'Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların hayallerini desteklemek ve eğitimlerini güçlendirmek hepimizin sorumluluğu. Hayallerinizin peşinden gidin, biz de yanınızda olacağız' sözleriyle minik öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle de görüşen Başkan Alemdar, okulun ihtiyaçları konusunda bilgi aldıktan sonra öğrencilere daha iyi eğitim olanakları sağlamak amacıyla destek olacağının sözünü verdi.