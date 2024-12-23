Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcularından Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu’nda 10 kilometre yarışında bin 773 sporcu arasında birinci olarak şehrine önemli bir gurur yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, atletizm kategorisinde şehri gururlandıran bir başarıyı daha hanesine yazdı.

Büyükşehir’in atletizm sporcularından Ali Turan, 15 Aralık’ta Mersin’de düzenlenen 6. Uluslararası Mersin Maratonu’na katıldı.

Bin 773 sporcu arasında birinci oldu

60-65 yaş kategorisinde ter döken Turan, gösterdiği başarılı performansla turnuvaya damga vuran isim oldu. Şehri için ter döken başarılı sporcu 10 kilometre yarışlarında bin 773 sporcu arasında ipi ilk göğüsleyen sporcu olup önemli bir şampiyonluk kazandı.

Kupa Ali Turan’ın

Aldığı bu başarıyla atletizm dalında şehrinin hanesine önemli bir derece ekleyen Turan, podyuma çıkarak kupasını aldı. Ayrıca Büyükşehir’in genç atletizm sporcuları ise aynı organizasyonda“3 kilometre halk koşusuna” katıldı.

“Mücadelenizi kutluyor, başarılar diliyoruz”

Sporcuların her biri farklı derecelerle bu koşuda en iyi derece yapan isimlerin arasına girdi. Büyükşehir Belediyesi şampiyonluğunu ilan eden Ali Turan’a ve diğer sporculara teşekkür ederek, “Sakarya’mız adına gurur verici bir başarıya imza atan sporcumuz Ali Turan ve genç takımımızı ortaya koydukları mücadele için kutluyor, nice başarılar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.