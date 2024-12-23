Konya Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden Kick Boks Takımı, Konya Okul Sporları Kick Boks Liseler Arası (Gençler A-B) Türkiye Şampiyonası İl Seçmelerinde, kıyasıya mücadele etti. Müsabakalarda Karatay Belediyespor’un genç sporcuları 6 madalya kazanarak önemli dereceler elde etti.KONYA (İGFA) - Konya Karatay’ı sporun merkezi yapma hedefi koyan Karatay Belediyesi, hem tesisleşmeye hem sporcu yetişmesine hem de mevcut sporcuların başarılar elde etmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamda Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları organizasyonlardan başarıyla ayrılmayı sürdürüyor.

6 MADALYA İLE SEÇMELERDE BÜYÜK BAŞARI ELDE EDİLDİ

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen Konya Okul Sporları Kick Boks Liseler Arası (Gençler A-B) Türkiye Şampiyonası İl Seçmelerinde, Karatay Kick Boks Takımı elde ettiği 6 madalya ile önemli bir başarıya imza attı. Seçmelerde Karatay Belediyespor’un genç yıldızları Ahmet Hakan Göksel 1. Muhammed Mustafa Bulut 2. Mevlüt Uysal 2. Yasin Ağıl 2. Abdülsamed Acar 2. Uğur Ali Göksel 3. oldu.

KULÜBÜMÜZ BAŞARILARINA HER GÜN YENİLERİNİ EKLİYOR

Aldıkları dereceler için sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü’nün başarılarına her gün yenilerini ekleyerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Hasan Kılca; “Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda gençlerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen, onlara disiplin ve takım ruhu kazandıran bir yaşam biçimidir. Bu noktada gençlerimizin, ilçemizi başarıyla temsil ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimiz, kazandıkları başarılarla bizlere de ilham veriyor. Onların azmi ve enerjileri, gelecekte daha büyük başarıların kapısını aralayabileceğimizi gösteriyor. Seçmelerde mücadele eden tüm kardeşlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak sporun her dalını desteklemeye ve ilçemizi spor alanında bir marka haline getirmek için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” açıklamalarına yer verdi.