Sakarya'da Çocuk Edebiyatı Fuarı kapılarını açtı. 20 binden fazla kitap ve 38 yazar minik okuyucularla buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Çocuk Edebiyatı Fuarı, görkemli açılış töreniyle minik kitap severlerin ziyaretine açıldı.

Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, SATSO Başkanı Akgün Altu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, il müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuar kapsamında 13 yayınevi, 38 yazar ve 20 binden fazla kitap çocuklarla buluşacak. Açılış gününde binlerce çocuğun ilgi odağı olan etkinlik, 17 Şubat'a kadar sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Başkan Yusuf Alemdar, fuarın çocukların hayal dünyasına ışık tutacağını belirterek, 'Bir kitabın sayfasını açmak yeni hayallere ilk adımdır. Her sayfanın ardında sevgi, umut ve özgüven vardır. Çocuklarımız burada 'ben de yapabilirim' duygusunu kazanacak' dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise fuarın çocuk edebiyatına dair nitelikli içerikler sunduğunu vurgulayarak, 'Çocuklarımız yalnızca kitap sayfalarını çevirmeyecek, öğretmenler ve velilerle birlikte kapsamlı bir kültür yolculuğuna çıkacak' ifadelerini kullandı.

Fuar, Sakarya'daki çocukların okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi hedefliyor.