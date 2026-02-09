Kocaeli'nin huzuru ve güvenliği için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yardım talebinde bulunan vatandaşın da her zaman imdadına koşuyor. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde mağdur durumda bulunan yaşlı bir kadın, Büyükşehir ekipleri tarafından Kocaeli Huzurevi'ne yerleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlarken, ihtiyaç anında da vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşlı kadın bir vatandaşın mağdur durumda olduğunun ihbarını alan ekipler, hemen olay yerine intikal etti. Yaşlı vatandaşı hastane polisinden teslim alan zabıta ekipleri, vatandaşı güvenli şekilde Kocaeli Huzurevi'ne ulaştırdı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından yaşlı kadın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Kocaeli Huzurevi'ne yerleştirildi. Büyükşehir ekipleri, sürecin tüm aşamalarında birebir takip sağlayarak vatandaşın mağduriyetini giderdi.

HİÇBİR VATANDAŞ KADERİNE TERK EDİLMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde; barınma, bakım ve sosyal destek ihtiyacı bulunan hiçbir vatandaşın kaderine terk edilmesine izin vermiyor. Özellikle mağdur ve korunmaya muhtaç bireyler için zabıta ve sosyal hizmet birimleriyle hızlı müdahale gerçekleştiren Büyükşehir, vatandaşların güvenli ve insani koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.