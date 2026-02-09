Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar, Adile Kurt Karatepe'nin verdiği 'Türkü Diyarı' konseri ile unutulmaz bir akşam geçirdi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor.

Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar pek çok etkinliği Yıldırımlılarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, son olarak Türk halk müziğinin güçlü sesi Adile Kurt Karatepe'yi ağırladı. Türkü Diyarı konseri kapsamında birbirinden çok sevilen Türküleri seslendiren Karatepe, Yıldırımlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. Kıymetli sanatçımız Adile Kurt Karatepe, Türkü Diyarı konseri ile Anadolu'nun köklü müzik mirasını Yıldırımlılarla buluşturdu. Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk' ifadelerini kullandı.