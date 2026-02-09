Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatacak yeni projesini tanıttı. Meydan-Çukurçayır arasında hayata geçirilecek füniküler hattı, 2 yılda tamamlanacak ve vatandaşları 3 dakika 42 saniyede Çukurçayır'a ulaştıracak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların güvenli, modern ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasını hedefleyen projelerine bir yenisini daha ekledi.

Meydan-Çukurçayır arasında bin 542 metre uzunluğunda hayata geçirilmesi planlanan Füniküler Hattı Projesi için, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

2042-2045 VİZYONU VURGUSU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin şehir içi trafik stresini azaltacağını vurgulayarak, 'Trabzon'un 2042-2045 vizyonu kapsamında nüfus artışı ve araç kullanımını dikkate alarak kalıcı çözümler üretiyoruz. Füniküler sistemi bu vizyonun önemli adımlarından biri olacak' dedi.

TRABZON'U GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öncelikli projeler arasında raylı sistemin yer aldığını ve kısa sürede ihale sürecine başlanacağını açıkladı. Yaklaşık 30 yıldır gündemde olan Güney Çevre Yolu Projesinin ilk 16,5 kilometrelik bölümünde 7 tünel ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Genç, şehir içi trafik sıkışıklığını azaltmak için dolmuşların Pazarkapı bölgesine yönlendirildiğini ifade ederek, Meydan-Çukurçayır arasında 1.542 metre uzunluğunda hayata geçirilecek füniküler hattının kalıcı çözüm sağlayacağını söyledi.

TRAFİK STRESİNİ AZALTACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'de İstanbul dışında ilk kez Trabzon'da uygulanacak füniküler sistem için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Çukurçayır'da yaşayan 41 bin 737 kişilik nüfus için önemli bir ulaşım modeli olacağını belirten Genç, hattın Meydan-Çukurçayır arasında 1.542 metre uzunluğunda olacağını ve yolculuğun 3 dakika 42 saniyede tamamlanacağını söyledi.

Genç, projenin şehir içi trafik stresini azaltacağını, vatandaşların yaşam standardını yükselteceğini vurguladı. Ayrıca projeye destek veren milletvekilleri ve Bakan Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederek, uygulama projesinin hızla tamamlanmasının ardından hattın hizmete sunulacağını ifade etti.

ŞEHİR İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise projenin Trabzon'un ulaşım geleceğini şekillendireceğini ve şehir yaşamına değer katacağını vurgulayarak, 'Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten insan odaklı, sürdürülebilir yaklaşımları hayata geçiren bu tür yatırımlar Trabzon'umuzu yarınlara daha güçlü taşımanın somut adımlarıdır. Meydan-Boztepe ve Çukurçayır hattını birbirine bağlayacak olan bu çok kıymetli proje modern şehircilik anlayışının, akılcı ulaşım çözümlemelerinin ve sürdürülebilir yaklaşımların önemli bir örneğidir' diye konuştu.

ŞEHRE VİZYON KATACAK

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, projenin şehre vizyon katacağını ve çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek şunları kaydetti: 'Çok önemli bir ulaşım projesi. Gelişen ve büyüyen şehirlerde özellikle araç sahiplerinin artmasıyla birlikte trafik birinci sorun haline geldi. Bundan 22 yıl önce Türkiye'deki toplam araç sayısı 8 milyondu, bugün ise 32 milyona çıktı. Trafik sıkışıklığı 22 yıl öncesinden daha az. Bunun sebebi AK Parti hükümetlerinin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaşıma yaptığı yatırımlardır. Trafik kazaları da azaldı. Bu da planlı yatırımlar sayesinde oluyor. Füniküler sistem, yüzlerce yıl kullanılabilecek vizyon bir yatırım olacak. Şehrimize hayırlı olsun.'

HİÇBİR PROJEYİ YARIM BIRAKMADIK

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, projenin şehre kazandırılması için özveriyle çalıştıklarını belirterek, 'Her şey hayalle başlar, önemli olan finansmanı sağlamak. Bugüne kadar hiçbir projeyi yarım bırakmadık. Bu güzel projeyi de hayata geçirmek için adım atacağız. Hepimize hayırlı olsun' dedi.

PROJENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

2 yılda bitirilmesi planlanan füniküler sistemle Meydan ve Çukurçayır arasında ulaşım sağlanacak. Füniküler hattında Meydan İstasyonu iniş-biniş kotu 29 metre, Çukurçayır İstasyonu iniş-biniş kotu ise 236 metre olarak belirlendi.

İki istasyon arasındaki düşey kot farkı 207 metre olurken, hattın toplam yatay mesafesi bin 542 metre olarak planlandı. Sistem, biri gidiş biri geliş olmak üzere 2 vagon ile hizmet verecek.

Her bir vagonun 200 kişi taşıma kapasitesine sahip olacağı projede, hattın taşıma kapasitesi saatte 2 bin 300 kişi olarak öngörülüyor. Füniküler sisteminde en fazla seyahat hızı saniyede 10 metre olacak.

Meydan ile Çukurçayır arasındaki yolculuğun 3 dakika 42 saniye süreceği belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle Boztepe ve Çukurçayır hattında trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.