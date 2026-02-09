Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Sigarayı Bırakma Günü etkinliğinde tütünün önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada olduğunu ve e-sigaranın çocuklar ile gençler arasında hızla yayıldığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını, pasif içiciliğin ise 1,2 milyon can aldığını belirtti. Doç. Dr. Dinç, 'Tütün önlenebilir ama önlenmediği için çok sayıda insanımızı kaybediyoruz' dedi.

Açıklamasında e-sigaraya dikkat çeken Mehmet Dinç, 'Çocuklar ve gençler e-sigarayı yetişkinlerden 9 kat daha fazla kullanıyor. E-sigaranın zararsız olduğu algısı, aroması ve cazibesiyle gençleri bağımlılığa yönlendiren bir endüstri var' ifadelerini kullandı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yapılan başvurularla ilgili de bilgi veren Dinç, 'Tedaviye gelen 7 kişiden 6'sı bağımlılıktan kurtuluyor' diye konuştu. Dinç, gençlerin ve toplumun sağlığını korumak için tütün bağımlılığıyla mücadelede Yeşilay'ın kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Etkinlikte konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tütünle mücadelenin gençlerin bağımsızlık mücadelesi olduğunu vurgularken, Yasemin Açık Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Yasemin Açık ise Ramazan ayı boyunca sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik teşvik kampanyasının başlayacağını açıkladı. Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder ise, kadınlarda tütün kullanımının arttığını belirterek, özellikle eğitim ve statü yükseldikçe sigara kullanımının arttığına dikkat çekti.