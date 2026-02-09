İstanbul'da Maltepe Belediyesi, yenilediği Açık Dolap Atölyesi'ne bağışlanan ürünleri geri dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltpe ilçesinde vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılmamış ya da ikinci el kıyafetler, Açık Dolap bünyesinde yer alan terzi atölyesinde alanında uzman ekipler tarafından titizlikle elden geçiriliyor.

Bedeni uymayan, küçük onarımlara ihtiyaç duyan ya da kullanım konforunun artırılması gereken ürünler, terzi atölyesinde yapılan düzenlemelerle yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.

Onarılan ve yeniden tasarlanan kıyafetler, mağaza standartlarında hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Terzi atölyesi yalnızca kıyafetlerin ömrünü uzatmakla kalmıyor; aynı zamanda israfın önlenmesine ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Küçük dokunuşlarla büyük dönüşümler yaratan atölye, sosyal dayanışmanın somut bir örneğini oluşturuyor. Kadın ve erkek kabinleriyle mağaza konforunda hizmet veren Açık Dolap, terzi atölyesiyle birlikte sosyal destek hizmetlerini güçlendirerek Maltepelilere nitelikli ve onarıcı bir dayanışma modeli sunuyor.