Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bilinçli Tüketici Olmak' resim yarışmasında Bursa birincisi seçilen Selçuk Hatun Ortaokulu öğrencisi Esma Gül'e ödülleri takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu resim yarışması düzenledi.

Yarışmada dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine ödül ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Bursa birincisi olan Selçuk Hatun Ortaokulu öğrencisi Esma Gül'e ödülü, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar tarafından sunuldu.

Okul adına teşekkür plaketi Müdür Yardımcısı Erdem Celep'e, resim öğretmeni Gülcan Çakır'a ise teşekkür sertifikası takdim edildi.

Yarışmayla öğrencilerin erken yaşta bilinçli tüketim farkındalığı kazanmaları, hak ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri ile sanatsal yeteneklerinin desteklenmesi hedeflendi. Program, dereceye girenlere teşekkür edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.