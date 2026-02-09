TÜİK, 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Selçuklu, 703 bin 449 nüfusla Türkiye'de 50 ili geride bırakırken en büyük metropol ilçeler arasındaki yerini korudu.

KONYA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nüfus verilerine göre Konya'nın en yüksek nüfusa sahip ilçesi yine Selçuklu oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Selçuklu 2025 yılında 703 bin 449 nüfusuyla 50 ili geride bırakan Selçuklu, Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasındaki yerini korudu. Böylelikle Selçuklu'nun nüfusu 3 bin 91 kişi arttı.

TÜİK'in verilerine göre 69 bin 553 kişilik nüfusuyla Yazır Mahallesi birinci sırada yer alırken, 40 bin 206 kişilik nüfusuyla Bosna Hersek Mahallesi ikinci, 38 bin 338 kişilik nüfusuyla Sancak Mahallesi üçüncü sırada yer aldı. Son verilere göre Türkiye'nin nüfusu ise 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 olurken, Konya'nın nüfusu da 13 bin 385 kişi artarak 2 milyon 343 bin 409 kişi oldu.