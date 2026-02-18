Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yenikent'ten şehre geliş güzergahında hayata geçirilen alternatif duble yol ve köprü projesinde çalışmaların başladığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yenikent ulaşımını rahatlatacak olan ve Yazlık Kavşağı'ndaki trafik yükünü hafifletecek yeni duble yolda başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Alemdar, 'Sebahattin Zaim Bulvarı ve Adapazarı Çevre Yolu (Şeker-Eski Kipa Kavşağı) arasında bağlantıyı sağlayacak yeni duble yol, bisiklet yolları, kaldırımları, peyzaj görüntüsü ve aydınlatmalarıyla örnek bir ulaşım hattı olacak ve Yazlık Katlı Kavşağı'nın inşası sırasında önemli bir 'kaçış hattı' olacak. Çalışmalarımız başladı. Hayırlı olsun' dedi.

ALEMDAR'DAN SAHADA YAKIN TAKİP

Başkan Yusuf Alemdar, Yazlık Kavşağı'na yakın bir noktadan Çevre Yolu'na bağlanacak 25 metrelik genişliğe sahip yeni ulaşım hattı olacak duble yolda başlayan çalışmaları yerinde takip etti.

Başkan Alemdar'a inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanı Talha Arslan ve şube müdürleri eşlik ederek çalışmaların sürecine dair bilgiler aktardılar.

KAÇIŞ HATTI OLACAK

Şehrin en büyük ulaşım projelerinden biri olan Yazlık katlı kavşağının yapımı sırasında Yenikent'ten şehre geliş güzergahını kullanan binlerce sürücü için 'kaçış hattı' olacak bu yol, mevcut kavşaktaki ulaşım yükünü de büyük ölçüde hafifletecek.

ŞEHRE DİREK BAĞLANTI:

Kavşağa gelmeden hemen önce köprüden duble yola bağlanacak sürücüler, Eski Kipa arkasından Şeker Kavşağı'na kadar ulaşacak ve Ahmet Yesevi Caddesi'nden şehre giriş yapacak.

Sakarya ulaşım alt yapısını bütünsel bir bakış ve planlamayla güçlendirdiklerini ifade eden Alemdar, atılacak yeni adımların şehrin ulaşım kimliğine önemli bir aşamaya taşıyacağını belirtti.

'ŞEHRİN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR'

Başkan Alemdar, 'Sakarya'nın ulaşımı için bütüncül bir planla hareket ediyor, şehrin dört bir yanında eş zamanlı adımlar atıyoruz. Birbirine entegre projelerle yeni bir toplu taşıma kültürünün temelini atıyoruz. Raylı Sistem ve Yazlık Katlı Kavşağı'nın yanında alternatif ulaşım arterlerini de şehrimize kazandırıyoruz' dedi.

BÖLÜNMÜŞ YOL VE KÖPRÜ

Yazlık Katlı Kavşağı öncesinde ulaşımın sorunsuz akışının bu alternatif güzergahla sağlanacağını ifade eden Alemdar, 'Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı ve Çevre Yolu Caddesi'ne alternatif bir bağlantı yolu için çalışmalarımıza başladık. 25 metre genişliğe sahip olacak bölünmüş yolumuz önemli bir aks olacak. Sağlam altyapıya kavuşturacağımız güzergâh bisiklet ve yaya yolu, peyzaj çalışmaları, ışıklandırma sistemlerinin montajı sonrası yeni yüzüne kavuşacak. Güzergâhımızın Yenikent Bölgesi tarafındaki köprünün ihalesi tamamlanarak, sözleşme aşamasına geçildi. Şehrimize hayırlı olsun' diye konuştu.

Yeni ulaşım hattı için ilk kazma vuruldu. Yapılacak olan duble yol, daha sonra Sebahattin Zaim Bulvarı ile (Yenikent Yolu) inşa edilecek köprüyle bütünleşecek ve trafik yükünü kavşak içinden alacak.