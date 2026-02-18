Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde bulunan eski köprünün geçtiğimiz günlerde yaşanan kuvvetli yağışta yıkılmasıyla bölge ulaşımının aksamaması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bölgedeki üç mahallede vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yaklaşık 45 kilometrelik alternatif güzergâh üzerinden ücretsiz ulaşım hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Susurluk'un Yıldız Mahallesi'nde bulunan eski köprünün kuvvetli yağış sonucu oluşan sel nedeniyle yıkılmasının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerini seferber etti.

Meydana gelen durum sonucunda Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahallelerine ulaşım sağlayan ana güzergâhın tamamen trafiğe kapanması sonucu bölgeye ulaşım sağlayan Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi'nin sağladığı hattın geçici olarak kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yaklaşık 45 kilometrelik alternatif bir güzergâh üzerinden ücretsiz ulaşım hizmeti başlatıldı.

ÜCRETSİZ VE GÜVENLİ ULAŞIM İMKÂNI OLUŞTURULDU

Her koşulda vatandaşın yanında olmayı ilke edinen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Yıldız, Bozen ve Gökçeağaç mahallelerinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç noktalarından güvenli ve kesintisiz olarak yararlanmaları için yeni güzergâhta ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı.

Çarşamba günleri Kepsut ilçesinden çıkış yaparak alternatif güzergâh üzerinden Gökçeağaç, Yıldız ve Bozen mahallelerine ulaşım hizmeti sunulmasıyla bölge sakinlerinin yaşadığı mağduriyet en aza indirildi.