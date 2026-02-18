Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, Yusufeli Kaymakamı Salih Başara'yı makamında ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Gerçekleşen ziyarete Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, Yusufeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroğlu, yönetim kurulu üyeleri , Serhan Aydemir, Şenol Şahin Çelebi, Hakan Ermiş, Gökhan Şimşek ile Genel Sekreter Anıl Gürkan Ersöz katıldı.

Ziyarette Başkan Akyürek, borsanın faaliyetleri ve işleyişi hakkında Kaymakam Başara'ya bilgi verdi. Görüşmede özellikle bal ve çayın kotasyona dahil ürünler arasında yer aldığı, bu ürünlerin ticaret hacmi ve bölge ekonomisine katkıları ele alındı.

Ayrıca 9-10 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Bal Çalıştayı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Başara ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, borsanın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti ve kurumun bölge ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.