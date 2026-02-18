Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Market Fiyatı uygulamasının vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK koordinasyonunda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama, alışverişte fiyat karşılaştırmasını tek platformda topluyor.

marketfiyati.org.tr adresi üzerinden erişilebilen sistemde yaklaşık 50 bin ürünün fiyat bilgisi yer alıyor. Platform, farklı zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkânı sunarak alışverişte şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Vatandaşlar, doğru ve hızlı fiyat karşılaştırması yaparak bütçelerine en uygun seçeneği belirleyebiliyor.

MOBİL UYGULAMADA BARKOD OKUYUCU ÖZELLİĞİ

Market Fiyatı'nın mobil uygulamasında yer alan barkod okuyucu özelliği sayesinde kullanıcılar, market rafında ürünün barkodunu okutarak anında fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Bakan Kacır, dijital çözümlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirterek, uygulamanın hem tüketici haklarını güçlendirdiğini hem de piyasada şeffaflığı desteklediğini ifade etti.