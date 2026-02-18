Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te düzenlenen Hamsi Şöleni'nde vatandaşlarla buluştu.

ANKARA (İGFA) - Kalecik Belediyesi'nin Kalecik Semt Pazarı'nda düzenlediği Hamsi Şöleni yoğun katılımla gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP Ankara Milletvekilleri Adnan Beker ve Semra Dinçer'in de katıldığı şölende, Yavaş tezgâh başına geçerek vatandaşlara hamsi ikram etti.

'KALECİK'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Şölen alanında kısa bir açıklama yapan Yavaş, 'Satılmış Başkanım hep güzel işler yapıyor. Ankara'nın en tarihi ilçelerinden birisi de Kalecik. Biz de Kalecik'i hak ettiği yere getirmek, turizmin merkezi yapmak istiyoruz. Bu nedenle burada güzel restorasyon çalışmalarımız var, Kalecik Belediyesi ile birlikte. Başkanımız Kalecik'te yıllardır atıl duran un fabrikasını Kalecik'e kazandırdı. Biz de kendisine destek olacağız oranın tekrar ekonomiye kazandırılması çalışması bakımından. Başka türlü yaptığı güzel çalışmalar da var. Kendisine destek olmak için geldik. Kaleciklilere şimdiden hayırlı Ramazanlar diyoruz' diye konuştu.